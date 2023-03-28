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22 минуты назад

Звезда «Уральских пельменей» рассказал об усталости артистов друг от друга

Lenta.ru

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что артисты коллектива в какой-то мере устали друг от друга за годы совместной работы. Об этом он рассказал KP.RU.

Звезда «Уральских пельменей» рассказал об усталости артистов друг от друга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Говоря о своем дне рождения, Рожков отметил, что раньше участники проекта отмечали такие праздники в коллективе. Однако сейчас, по словам артиста, они с коллегами несколько надоели друг другу, так как слишком давно работают вместе.

«И так часто встречаемся на съемках и гастролях, поэтому в остальное время стараемся друг от друга отдыхать», — пояснил он.

28 марта Рожкову исполняется 52 года. В шоу «Уральские пельмени» он участвует с момента его создания в 2009 году. До этого выступал капитаном одноименной команды КВН, из которой впоследствии и образовался юмористический проект.

Ранее Рожков рассказал о детской мечте. Артист признался, что, будучи ребенком, он хотел в будущем стать таксистом. Звезда «Уральских пельменей» пояснил, что на его представление о работе таксистом повлиял сосед.

Общество,Андрей Рожков,
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