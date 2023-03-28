СК проводит проверку после обнаружения пакета с частью человеческого тела в Москве-реке

По факту обнаружения фрагмента тела человека в Москве-реке проводится доследственная проверка, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале. 28 марта пакет с фрагментами человеческого, предположительно женского тела, был найден в Москве-реке в районе Павелецкой набережной. В настоящее время Симоновский межрайонный следственный отдел СУ СК Южного административного округа Москвы проводит доследственную проверку по факту случившегося. Следователи опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения для установления подробной картины произошедшего. Ранее в подмосковном Подольске нашли часть человеческого тела на городской свалке.