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3 часа назад

СК проводит проверку после обнаружения пакета с частью человеческого тела в Москве-реке

Газета.Ruиещё 4

По факту обнаружения фрагмента тела человека в Москве-реке проводится доследственная проверка, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале. 28 марта пакет с фрагментами человеческого, предположительно женского тела, был найден в Москве-реке в районе Павелецкой набережной. В настоящее время Симоновский межрайонный следственный отдел СУ СК Южного административного округа Москвы проводит доследственную проверку по факту случившегося. Следователи опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения для установления подробной картины произошедшего. Ранее в подмосковном Подольске нашли часть человеческого тела на городской свалке.

СК проводит проверку после обнаружения пакета с частью человеческого тела в Москве-реке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Следственный комитет,
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