В Петербурге суд запретил картинку с цитатой Сартра

"Административное исковое заявление удовлетворить. Признать материал, представляющий собой компиляцию фотографии мужчины в очках и цитаты <...>, размещенной на сайтах <...>, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - следует из резолютивной части решения суда, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Ссылки на страницы сайтов с изображением суд предписал внести в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты с запрещенной в РФ информацией. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца.

В феврале 2022 года Приморский суд города уже выносил постановление, связанное с публикацией высказывания Сартра об антикоммунистах. Тогда за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства был оштрафован на 10 тыс. рублей местный коммунист Алексей Филиппов, который разместил цитату (также с портретом Сартра) на своей странице в соцсети в 2017 году. Как сообщали местные СМИ, сотрудники прокуратуры не обнаружили фразу из поста в русских изданиях философа. Это дало прокурорам основания приписать авторство реплики самому Филиппову. То, что пост содержал признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды, подтвердила экспертиза, проведенная в Санкт-Петербургском государственном университете.