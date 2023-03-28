Найденного на помойке бурого медвежонка выпустили на свободу

В ЕАО выпустили в дикую природу бурого медведя Бастака, который провел в центре реабилитации всю зиму. Об этом сообщается на сайте «МРОО Центр Тигр».

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В ноябре истощенного медвежонка обнаружили на помойке. В начале марта он проснулся после зимнего сна, и началась подготовка к его выпуску.

«Перед нами стояла задача — проверить его осторожное отношение к человеку, а также понаблюдать, насколько хорошо он добывает себе пищу», — рассказали в центре.

Медвежонок прошел все тесты, а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров, а его вес соответствует норме. «Несмотря на то, что медведи теряют до 30% веса за зиму, его вес составляет 50 килограммов, что совсем немало для годовалого медвежонка», — отметили специалисты.