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1 час назад

Власти Бали не нашли на острове «русскую деревню»

Мария Иванова

Балийское региональное отделение Министерства юстиции и прав человека опровергло слухи о появлении на острове «русской деревни». Об этом сообщает Detik.

Власти Бали не нашли на острове «русскую деревню»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на появление «русской деревни» пожаловались жители Южной Куты (Бадунг, Бали). Они заявили, что речь идет о территории, над которой россияне установили полный контроль и не пускают туда посторонних. Местные власти пообещали провести проверку.

По итогам проверки Министерство юстиции заявило, что на Бали нет «иностранных деревень».

«Просто есть определенные районы, которые входят в категорию частных территорий, к примеру, виллы, где преобладают определенные общины иностранцев», - подчеркнули в министерстве.

Чиновники отметили, что новости о «русской деревне» были искажены - в действительности речь идет о комплексе вилл, владельцы которых (граждане Индонезии) сдают жилье в основном россиянам.

«В этом районе действительно преобладают российские граждане, которые снимают там жилье, сотрудники миграционной службы проверили их документы и подтвердили, что они действительны», - заключили в министерстве.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер призвал власти Индонезии ужесточить визовый режим для россиян и украинцев - запретить им получать визы по прибытии. По словам губернатора, граждане двух стран все чаще нарушают миграционное законодательство: приезжают на Бали в качестве туристов, но пытаются найти работу и остаться на острове.

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