СВР рассекретила архив 1941 года о планах нападения Германии на СССР

Служба внешней разведки России рассекретила архив 1941 года о планах нападения Германии на СССР. Об этом сообщают «Известия».

По данным телеканала, авторы документов писали о готовности к наступлению и возможности нанести удары в любое время. Кроме того, были указаны цели для немецкой авиации. В первую очередь речь идет о заводах в Москве, которые изготавливают части для самолетов, авторемонтных мастерских и электростанциях.

В архиве сообщалось, что Венгрия планирует принять участие в сражениях на стороне немцев. Цель, которую преследовали авторы документа, — была ликвидация СССР с географической карты. Для этого немцы продумывали новое руководство для оккупированных земель СССР и подбирали управленцев для Кавказа, Киева и Москвы.