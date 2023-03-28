Владельцев известного издания заподозрили в уклонении от налогов

Правоохранители проверяют деятельность владельцев издательского дома (ИД) «Мамихлапинатана», которому принадлежало известное российское издание «Батенька, да вы трансформер», закрывшееся в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

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Отмечается, что их подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии средств. По словам источника агентства, на счет ООО «Мамихлапинатана», ликвидированного в начале февраля 2023 года, должно было поступить более двух миллионов рублей. Однако, как указал собеседник агентства, «неустановленные лица из числа руководителей издания» воспрепятствовали этому, при этом зная о своих долгах по налогам и страховым взносам.

«Общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 миллионов рублей», — отметил источник.

Он заявил, что владельцев издания «Батенька, да вы трансформер» могут привлечь к уголовной ответственности. Другие подробности о проверке «Мамихлапинатаны» не приводятся.