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37 минут назад

Прокуратура утвердила обвинение о дискредитации ВС России в отношении экс-мэра Ройзмана

RT на русском

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России.

Прокуратура утвердила обвинение о дискредитации ВС РФ в отношении Ройзмана*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман провёл в прямом эфире видеохостинга выступление.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая согласно заключению экспертиза содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооружённых сил Российской Федерации, т.е. дискредитации», — заявили в прокуратуре.

16 марта сообщалось, что Ройзман задержан полицией.

Его адвокат заявил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Общество,Происшествия,Минюст России,Верховный суд,
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