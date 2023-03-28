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34 минуты назад

В ХМАО жители обвинили частный детский сад в издевательствах над детьми

Ura.Ru

Жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников частного детского сада «Крошка енот» в издевательствах над детьми, чей плачь слышен на улице. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности.

В ХМАО жители обвинили частный детский сад в издевательствах над детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас в этом же здании, где расположен детский сад, находится офис. Крики детей слышны постоянно. А сегодня не то что крики, а прям истерика у малышей. Я была в наушниках и все равно услышала эти крики. Это какая-то жесть. Я пыталась попасть внутрь и узнать, что происходит, но зайти не получилось. При этом по звукам было похоже, что детей за дверью кто-то бьет», — сообщила женщина.

Сургутянка уже сообщила о случившемся в администрацию города. Кроме этого, она обратилась в окружное управление полиции. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили обращение жительницы. Сейчас специалисты разбираются в случившемся.

В детском саду «Крошка енот» журналисту URA.RU сообщили, что никто над детьми не издевается. В садике работает адаптационная группа, в которую первый раз привели ребенка, он и начал плакать. «Истерики нет. У нас адаптационные дети, которые плачут. Представьте, вы своего ребенка отдадите в чужие руки. Он же не будет радоваться. А женщину не пустили, потому что посторонним в здание заходить нельзя», — сообщила директор детского сада «Крошка енот», — Вера Луценко.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО директора частного детского сада «Крошка енот» Веру Луценко подозревают в махинациях с субсидиями. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат.

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