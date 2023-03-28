В ХМАО жители обвинили частный детский сад в издевательствах над детьми

«У нас в этом же здании, где расположен детский сад, находится офис. Крики детей слышны постоянно. А сегодня не то что крики, а прям истерика у малышей. Я была в наушниках и все равно услышала эти крики. Это какая-то жесть. Я пыталась попасть внутрь и узнать, что происходит, но зайти не получилось. При этом по звукам было похоже, что детей за дверью кто-то бьет», — сообщила женщина.