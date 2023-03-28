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11 минут назад

В Россию из Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли 5,5 млн беженцев

Газета.Ru

В Россию из Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли 5,5 млн беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В РФ из Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли 5,5 млн беженцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Всего с февраля [2022 года] в Россию прибыло чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 11 тыс. детей», — указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пункты временного размещения содержат почти 39 тыс. человек, в том числе более 15 тыс. детей. Остальные беженцы либо разместились самостоятельно, либо их приютили родственники, либо они покинули территорию России.

Ранее Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EUAA) сообщило, что около 4 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС в прошлом году, еще порядка 1 млн иностранцев запросили статус беженцев.

Газета The Washington Post со ссылкой на данные агентства ЕС по вопросам предоставления убежища писала, что количество просителей убежища в Европе достигло шестилетнего максимума.

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