В РФ из Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли 5,5 млн беженцев

В Россию из Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли 5,5 млн беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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«Всего с февраля [2022 года] в Россию прибыло чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 11 тыс. детей», — указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пункты временного размещения содержат почти 39 тыс. человек, в том числе более 15 тыс. детей. Остальные беженцы либо разместились самостоятельно, либо их приютили родственники, либо они покинули территорию России.

Ранее Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EUAA) сообщило, что около 4 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС в прошлом году, еще порядка 1 млн иностранцев запросили статус беженцев.