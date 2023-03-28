В Севастопольской бухте приостановили движение парома

В бухте Севастополя временно остановлено движение парома.

Фото: sev.gov.ru sev.gov.ru

Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Кировской области планируют приостановить движение по мосту через реку Вятку на время половодья.