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1 час назад

Аналитик назвал профессии в области нейросетей, Big Data и VR самыми перспективными в РФ

Газета.Ruиещё 1

В России в ближайшие пять лет будут особо востребованы профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data, виртуальной и дополненной реальности VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением, средние зарплаты в которых превышают 100 тыс. рублей. Такое мнение выразил директор по развитию направления игровой индустрии в Университете "Синергия" Михаил Пименов, сообщает Ura.ru.

Перечислены самые перспективные профессии в РФ
Фото: UnsplashUnsplash

Как рассказал аналитик, на российском рынке стремительно растет спрос на операторов нейросетей наподобие GPTChat, Dall-E 2 или Midjourney, которые способны обрабатывать информацию в режиме реального времени и широко применяются в дизайне, образовании, создании изображений, а также написании и переводе текстов. Со специалистами по Big Data такая же ситуация, отмечает он.

Профессионалы в этой области в наше время требуются в маркетинге, финансах, медицине и других областях. В сфере здравоохранения или банковского дела будут востребованы специалисты по машинному обучению, а профессионалы в области скриптинга будут участвовать в создании игр. Разрабатываемые специалистами по машинному обучению алгоритмы, например, могут выявлять заболевания на ранних стадиях и помогать врачам в постановке диагноза, поэтому профессионалам с такими компетенциями легко найти работу в области биомедицины, банковского дела или автомобильной промышленности, указал Пименов. Он также добавил, что государство в настоящее время активно поддерживает развитие киберспорта и фиджитал-спорта, который объединяет в себе классический и компьютерный спорт, а также VR/AR-технологии, поэтому ожидается резкий рост спроса на специалистов в этих областях.

Ранее сообщалось, что в России повысился спрос на инженеров.

Общество,Михаил Пименов,
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