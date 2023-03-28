Рассекречены самые важные документы о планах Германии напасть на СССР

Президентская библиотека обнародовала важные рассекреченные документы 1941 года из архива Службы внешней разведки России. В них приведены доказательства подготовки Германией под руководством Адольфа Гитлера войны против СССР. Советские разведчики занесли эти данные в особое дело под названием «Затея». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт библиотеки.

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Агентство уточняет, что эту информацию удалось добыть под руководством начальника внешней разведки СССР времен Второй мировой войны Павла Фитина.

Уточняется, что упоминание дела «Затея» ранее уже встречалось в мемуарах разведчика и бывшего заместитель Фитина Павла Судоплатова, которые были опубликованы в 1990-х годах.

Внешняя разведка СССР стала получать данные о готовящемся нападении Германии с осени 1940 года. Судоплатов упоминал, что тогда разведчики и приступили к литерному делу «Затея» и собирали там наиболее важные и тревожные сообщения о военной угрозе со стороны Германии. Материалы часто просматривали лично Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов.