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10 минут назад

Рассекречены самые важные документы о планах Германии напасть на СССР

Елена Прошина

Президентская библиотека обнародовала важные рассекреченные документы 1941 года из архива Службы внешней разведки России. В них приведены доказательства подготовки Германией под руководством Адольфа Гитлера войны против СССР. Советские разведчики занесли эти данные в особое дело под названием «Затея». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт библиотеки.

Рассекречены самые важные документы о планах Германии напасть на СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство уточняет, что эту информацию удалось добыть под руководством начальника внешней разведки СССР времен Второй мировой войны Павла Фитина.

Уточняется, что упоминание дела «Затея» ранее уже встречалось в мемуарах разведчика и бывшего заместитель Фитина Павла Судоплатова, которые были опубликованы в 1990-х годах.

Внешняя разведка СССР стала получать данные о готовящемся нападении Германии с осени 1940 года. Судоплатов упоминал, что тогда разведчики и приступили к литерному делу «Затея» и собирали там наиболее важные и тревожные сообщения о военной угрозе со стороны Германии. Материалы часто просматривали лично Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов.

Ранее Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивные материалы, в которых говорится, что Великобритания при поддержке Франции в начале Второй мировой войны собиралась выпустить сборник материалов, возлагающий ответственность за начало военного конфликта на СССР.

Общество,Павел Судоплатов,Вячеслав Молотов,СВР России,
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