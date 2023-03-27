В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
32 минуты назад

Племянница Гагарина раскритиковала уехавших из России звезд

Илья Родин

Тамара Дмитриевна Филатова, племянница первого космонавта СССР Юрия Гагарина, раскритиковала поведение популярных артистов, покинувших Россию. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Племянница Гагарина раскритиковала уехавших из России звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филатова напомнила, что во время Великой Отечественной войны известные артисты приезжали на фронт даже в «в кузове грузовика».

По ее оценке, в России есть немало очень хороших патриотических песен. Именно их следует давать в эфир, добавила она.

Тамара Дмитриевна отметила, что на протяжении многих лет эфирное время отдавали преимущественно «попсе». Она добавила, что исполнители зарабатывали большие деньги, строили замки, а теперь жестко критикуют Россию.

По ее мнению, ни один крестьянин, ни один рабочий, которым подобные заработки даже и не снятся, никогда не позволят себе подобных высказываний, так как любят свою страну.

В Кремле назвали способ вернуть уехавших из страны россиян

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к певцам, шоуменам и писателям, которые покинули Россию. По его мнению, ничего хорошего в дальнейшем их не ждет.

Общество,Иван Охлобыстин,Юрий Гагарин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий