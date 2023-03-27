Племянница Гагарина раскритиковала уехавших из России звезд

Тамара Дмитриевна Филатова, племянница первого космонавта СССР Юрия Гагарина, раскритиковала поведение популярных артистов, покинувших Россию. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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Филатова напомнила, что во время Великой Отечественной войны известные артисты приезжали на фронт даже в «в кузове грузовика».

По ее оценке, в России есть немало очень хороших патриотических песен. Именно их следует давать в эфир, добавила она.

Тамара Дмитриевна отметила, что на протяжении многих лет эфирное время отдавали преимущественно «попсе». Она добавила, что исполнители зарабатывали большие деньги, строили замки, а теперь жестко критикуют Россию.

По ее мнению, ни один крестьянин, ни один рабочий, которым подобные заработки даже и не снятся, никогда не позволят себе подобных высказываний, так как любят свою страну.