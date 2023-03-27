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34 минуты назад

Популярный российский блогер рассказал о проверках налоговой

Lenta.ru

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин заявил, что его бизнес регулярно сталкивается с различными проверками. Об этом он рассказал в подкасте для Сергея Косенко.

Популярный российский блогер рассказал о проверках налоговой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам предпринимателя, после того как в отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов, в СМИ и Telegram-каналах начали писать о том, что он якобы помогал подозреваемой не платить налоги. Кроме того, в сети утверждали, что в скором времени проверки затронут самого Портнягина.

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«На самом деле это не так. У меня пять лет так и не прекращались какие-то проверки. До сих пор как-то фоновым режимом идут. Когда люди говорят: "Вот сейчас за Портнягина там возьмутся", я говорю: "***, меня не отпускали ни разу"», — сказал предприниматель.

Портнягин добавил, что он не является налоговым резидентом России, однако заверил, что все равно платит налоги.

«Если я являюсь учредителем в компании, то я плачу даже чуть больше, чем нужно», — заключил предприниматель.

О том, что в отношении Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело, стало известно 7 марта. Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов, а ее мужа — в пособничестве. Следствие считает, что дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

16 марта в отношении Чекалиных возбудили второе уголовное дело. По данным Следственного комитета России, в апреле 2021 года супруги приобрели валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

21 марта уголовное дело возбудили в отношении блогерши Александры Митрошиной. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей.

При этом в начале марта Федеральная налоговая служба проведет проверку деятельности нескольких десятков блогеров. В их число, по данным канала, вошли Портнягин, блогерши Елена Блиновская, Оксана Самойлова и другие.

Общество,Артем Чекалин,Валерия Чекалина,Александра Митрошина,Елена Блиновская,Сергей Косенко,Дмитрий Портнягин,Оксана Самойлова,ФНС России,Следственный комитет,
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