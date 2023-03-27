Актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания российских культурных и общественных деятелей, покинувших страну.

Охлобыстин пояснил, что осознает нелегкое положение звезд, уехавших из России. Он добавил, что даже испытывает к ним жалость сродни той, которую ощущают люди при виде «трехногой собачки».

На фоне этого, уточнил актер, он воспринимает критику от эмигрантов как лай этого животного-инвалида.

Вместе с тем, заметил Охлобыстин, каждый из них критикует по-своему. В частности, певец Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) и прозаик Виктор Шендерович* (признан иноагентом в РФ) высказываются «под стать возрасту и образованию».

Другие звезды, по его мнению, никак не могут понять, почему общественность, за редким исключением, не проявляет интереса к их политической позиции.