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20 минут назад

Охлобыстин предсказал незавидное будущее уехавшим из РФ звездам

Илья Родин

Актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания российских культурных и общественных деятелей, покинувших страну.

Охлобыстин пояснил, что осознает нелегкое положение звезд, уехавших из России. Он добавил, что даже испытывает к ним жалость сродни той, которую ощущают люди при виде «трехногой собачки».

На фоне этого, уточнил актер, он воспринимает критику от эмигрантов как лай этого животного-инвалида.

Вместе с тем, заметил Охлобыстин, каждый из них критикует по-своему. В частности, певец Андрей Макаревич* (признан в РФ иноагентом) и прозаик Виктор Шендерович* (признан иноагентом в РФ) высказываются «под стать возрасту и образованию».

Другие звезды, по его мнению, никак не могут понять, почему общественность, за редким исключением, не проявляет интереса к их политической позиции.

Актриса Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову

Актер предположил, что даже самых популярных ранее кумиров, покинувших Россию, ждет «незавидное будущее».

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