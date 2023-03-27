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1 час назад

Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, отметил, что такие смелые экспедиции вносят вклад в воспитание молодежи. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как ваш полет, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна", - приводятся слова президента в телеграмме.

Президент также обратил внимание на то, что в суровых погодных условиях путешественники - Федор Конюхов и Иван Меняйло - "уверенно преодолели сложнейший маршрут - более 2,5 тыс. км над акваторией Баренцева и Карского морей".

Как отметил Путин, стойкость и сила духа путешественников "в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают" и "свидетельствуют о безграничных возможностях человека".

Глава государства указал на важность того, что рекорд был посвящен 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России - образование, здоровье и духовность".

Конюхов рассказал подробности рекордного полета на воздушном шаре

Воздушный шар российских путешественников пролетел более 2 368 км, что позволило Конюхову и Меняйло побить установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полета на этом средстве передвижения.

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