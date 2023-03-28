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1 час назад

Разработан биосенсор коронавируса SARS-CoV-2

Lenta.ruиещё 1

Ученые Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф в Германии разработали нанобиосенсор на основе золотых нанопроволок, который выявляет антигены и антитела, связанные с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Sensors.

Разработан биосенсор коронавируса SARS-CoV-2
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи представили импедансный нанобиосенсор из шести пар встречно-штыревых золотых нанопроволок для обнаружения рецептор-связывающего домена белка S1 вируса SARS-CoV-2 и соответствующих антител, появляющихся во время и после инфекции SARS-CoV-2. На поверхность проволок был нанесен слой из соответствующих молекул рецептора, обеспечивающий связывание и обнаружение соответствующих маркеров.

Этот подход был объединен со спектроскопией электрохимического импеданса, которая дает информацию о различных процессах на границе раздела электрод-электролит, включая перенос заряда, диффузионный перенос и образование двойного электрического слоя, а также данные о свойствах измерительной системы: сопротивление раствора и шероховатость или пористость поверхности электрода.

По словам ученых, новый метод можно использовать для обнаружения других биомаркеров и патогенов. Он является более точной альтернативой полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой.

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