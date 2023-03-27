Аэропорту Надыма присвоили имя Виктора Черномырдина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина . Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить аэропорту Надым имя В. С. Черномырдина", - говорится в документе.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.