Умер писатель Василий Солкин

Кинодокументалист, писатель и защитник дикой природы, известный на Дальнем Востоке, Василий Солкин ушел из жизни в понедельник после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

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"После тяжелой болезни 27 марта 2023 года ушел из жизни кинодокументалист, режиссер и писатель, защитник дикой природы Василий Анатольевич Солкин. Ему было 64 года. Коллектив ФГБУ "Земля леопарда" глубоко скорбит о его смерти. Оставил выдающееся кинематографическое, публицистическое, литературное наследие", - говорится в сообщении.

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Солкин родился 1 февраля 1959 года. Посвятил свою жизнь изучению и защите уникальной природы Приморского края. Солкин создал медиахолдинг "Зов тайги", который более 20 лет выпускал одноименный журнал и документальное кино. Именно под логотипом "Зова тайги" Солкин создавал фильмы на тему зоологии и природоохраны.

"Солкин стал одним из первых людей, снявших дальневосточного леопарда на видео. Этапным достижением стало создание документального сериала "Пятнистая семейка", в котором зритель получает уникальную возможность наблюдать несколько дней из жизни семьи диких дальневосточных леопардов в реликтовом лесу", - сообщила пресс-служба.

Своей лебединой песнью Солкин назвал документальный фильм "Карусель жизни", подробный рассказ о животном мире нацпарка "Земля леопарда", который запечатлел метаморфозы охраняемой природы на протяжении года. Фильм состоит из документальных съемок диких животных в естественной среде обитания, сделанные мастером за 10 лет работы в тайге. Опыт исследователя, своими глазами наблюдавшего и снимавшего сотни сцен из жизни животных, также стал основой для литературных текстов: Солкин выпустил несколько книг о природе южного Приморья, в том числе сборник повестей "Последний Робин Гуд".