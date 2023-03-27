В Приэльбрусье прошел фестиваль воздушных шаров

«Впервые в этом году к нашему фестивалю, который проходил в течение пяти дней, присоединилась команда аэродизайнеров из Казахстана. Традиционно приняли участие аэродизайнеры из Белоруссии и десятка регионов России, в том числе из Москвы, Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, — всего 58 участников, которые были распределены на восемь команд», — рассказал организатор фестиваля Александр Толстокоров.