В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В Приэльбрусье прошел фестиваль воздушных шаров

Lenta.ruиещё 2

Аэродизайнеры из России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в горном фестивале воздушных шаров в Приэльбрусье. Об этом сообщает ТАСС.

В Приэльбрусье прошел фестиваль воздушных шаров
Фото: Ali Kokab / UnsplashAli Kokab / Unsplash

Они создали скульптуры высотой до пяти метров на территории пансионата «Эльбрус».

«Впервые в этом году к нашему фестивалю, который проходил в течение пяти дней, присоединилась команда аэродизайнеров из Казахстана. Традиционно приняли участие аэродизайнеры из Белоруссии и десятка регионов России, в том числе из Москвы, Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, — всего 58 участников, которые были распределены на восемь команд», — рассказал организатор фестиваля Александр Толстокоров.

По его словам, дизайнеры создали реалистичные композиции из воздушных шаров, в том числе цветок высотой более пять метров. В этом году на фестивале впервые была введена номинация «Фигура из ненадутых шаров» — дизайнеры исполнили в этой технике робота, лебедя, куклу, знак зодиака и пингвина.

Участники также собирали фигуры из шаров на скорость — победителем стала команда No name с капитаном — аэродизайнером из Белоруссии.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий