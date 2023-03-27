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1 час назад

Блогер Надежда Мелешко скончалась от рака и оставила предсмертный пост в соцсети

Газета.Ru

Блогер Надежда Мелешко скончалась от агрессивной формы рака молочной железы и оставила прощальный пост в Instagram.

Блогер Мелешко умерла от рака и оставила предсмертный пост в соцсети
Фото: соцсетисоцсети

"Если вы читаете этот пост, значит меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду. Знаете, я прожила такую славную жизнь. Я боролась столько, сколько могла. До последнего вздоха, но пришло время прощаться", - написала Мелешко.

Она добавила, что в ее жизни было множество удивительных людей, а также любовь, дружба, счастливое материнство и творческие успехи. Мелешко заверила, что уходит из жизни с большой тоской, но с благодарностью за то, что смогла оставить после себя.

Nadyameleshko/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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