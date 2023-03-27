Блогер Мелешко умерла от рака и оставила предсмертный пост в соцсети

Блогер Надежда Мелешко скончалась от агрессивной формы рака молочной железы и оставила прощальный пост в Instagram.
"Если вы читаете этот пост, значит меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду. Знаете, я прожила такую славную жизнь. Я боролась столько, сколько могла. До последнего вздоха, но пришло время прощаться", - написала Мелешко.
Она добавила, что в ее жизни было множество удивительных людей, а также любовь, дружба, счастливое материнство и творческие успехи. Мелешко заверила, что уходит из жизни с большой тоской, но с благодарностью за то, что смогла оставить после себя.