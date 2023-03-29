Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

"Если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже не генерализованная, а развитая эпидемия. У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит", - сказал он. "Если говорить о приросте заболеваемости - приросте выявленных случаев - то они снизились", - добавил Онищенко.