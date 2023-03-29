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24 минуты назад

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

ТАССиещё 7

Прирост заболеваемости ВИЧ в РФ снизился, говорить об эпидемии сейчас некорректно. Об этом ТАСС в среду сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже не генерализованная, а развитая эпидемия. У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит", - сказал он. "Если говорить о приросте заболеваемости - приросте выявленных случаев - то они снизились", - добавил Онищенко.

По словам эксперта, есть регионы, где уровень заболеваемости превышает 1%.

"Это всегда было. Чего-то сверхъестественного не произошло. У нас неравномерная заболеваемость. Это было. И была гораздо больше разница, особенно по пути наркотрафика", - подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что были периоды, когда прирост новых выявленных случаев составлял 90 тыс. в год.

"Сейчас эта цифра составляет примерно 60 тыс. Если судить по этой цифре, то интенсивность прироста уменьшилась", - обратил внимание эксперт.

Снижение интенсивности прироста, по его мнению, связано в первую очередь с борьбой с наркотиками.

Ранее Минздрав России сообщал, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции в стране ежегодно снижается. Так, за 2022 год этот показатель уменьшился на 2% в сравнении с 2021 годом.

Общество,Новости регионов,Эпидемия,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,Минздрав РФ,РАН,
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