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49 минут назад

Россияне засняли летящего на воздушном шаре Федора Конюхова

Lenta.ru

Жители Арктики сняли на видео воздушный шар с Федором Конюховым. Кадры пролета путешественника россияне опубликовали в комментариях в официальном Telegram-канале Конюхова.

Из-за того что воздушный шар с путешественником летел на большой высоте, снять пролет Конюхова над Арктикой в деталях не удалось — шар выглядел как большая точка в небе. Однако на некоторых кадрах видно, как путешественник регулирует высоту шара, увеличивая подачу газа в купол шара.

Конюхов начал путешествие 24 марта, взлетев на самом большом в истории России воздушном шаре. Экспедиция стартовала в Арктике — возле Кировска в Мурманской области.

Позже он показал кадры полета, на которых видно покрытую льдом поверхность самого большого озера Мурманской области — Имандра.

Общество,Видео,Федор Конюхов,
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