Памятник Юрию Шатунову поставят в Оренбурге

В Оренбурге поставят памятник российскому артисту Юрию Шатунову и основателю «Ласкового мая» Сергею Кузнецову. Об этом стало известно в понедельник, 27 марта.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Как выяснили РИА Новости, монумент установят недалеко от детского дома, где воспитывался музыкант.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. После смерти артиста прошел почти год. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха захоронили в Москве, часть — увезли в Германию.

Советский и российский композитор, поэт Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года. Всего за несколько дней до смерти композитор в Оренбурге провел концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове. Примечательно, что из группы Кузнецов ушел в 1989 году. Он утверждал, что причиной такого решения стала моральная обстановка в коллективе.