Россияне назвали самых популярных деятелей в истории страны

Больше всего россияне хотели бы пообщаться с российским императором Петром I, главой СССР Иосифом Сталиным и писателем Александром Пушкиным. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

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Так, по данным опроса список исторических личной, с которыми хотели бы пообщаться россияне больше всего, возглавил Петр I (17%). Со Сталиным поговорить бы хотели 15% опрошенных. Третье место поделили Александр Пушкин, Владимир Ленин и Екатерина II – за них отдали голоса по 7% респондентов.

По словам главы ВЦИОМ-Консалтинг Алексея Верижникова, лидерство Петра Великого и главы СССР объясняется тем, что они «оба выдали результат» при правлении страной.