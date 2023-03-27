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27 минут назад

Россияне назвали самых популярных деятелей в истории страны

Елена Прошина

Больше всего россияне хотели бы пообщаться с российским императором Петром I, главой СССР Иосифом Сталиным и писателем Александром Пушкиным. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Россияне назвали самых популярных деятелей в истории страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным опроса список исторических личной, с которыми хотели бы пообщаться россияне больше всего, возглавил Петр I (17%). Со Сталиным поговорить бы хотели 15% опрошенных. Третье место поделили Александр Пушкин, Владимир Ленин и Екатерина II – за них отдали голоса по 7% респондентов.

По словам главы ВЦИОМ-Консалтинг Алексея Верижникова, лидерство Петра Великого и главы СССР объясняется тем, что они «оба выдали результат» при правлении страной.

«Оба в кадровой политике делали ставку на людей, способных выдать результат, а вместе с людьми на ключевых должностях результат выдавала и страна», - заявил Верижников.

Также в списке значатся Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (5%) и Николай II (5%).

Общество,Николай II,Петр Столыпин,Михаил Ломоносов,ВЦИОМ,
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