Стало известно, представители каких профессий чаще носят бороду

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди пользователей портала об отношении к усам и бородам. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».
Опрос показал, что повара, бармены и дизайнеры нередко носят усы и бороду. Охранники и водители, принявшие участие в опросе, предпочитают гладко бриться.
Инженеры и рабочие рассказали исследователям, что предпочитают только усы. Респонденты, обладающие дипломом юриста, признались, что носят только бороду.
Опрос показал также, что усы носят жители России старше 45 лет, усы и бороду - молодежь до 34 лет.
Девушки, которых также заинтересовал опрос, рассказали, что их привлекают гладковыбритые молодые люди. Вместе с тем, выяснилось, что каждая пятая предпочитает мужчин с легкой щетиной, а 8% признали, что им нравятся парни с бородой и усами.