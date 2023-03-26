Стало известно, представители каких профессий чаще носят бороду

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди пользователей портала об отношении к усам и бородам. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Опрос показал, что повара, бармены и дизайнеры нередко носят усы и бороду. Охранники и водители, принявшие участие в опросе, предпочитают гладко бриться.

Инженеры и рабочие рассказали исследователям, что предпочитают только усы. Респонденты, обладающие дипломом юриста, признались, что носят только бороду.

Опрос показал также, что усы носят жители России старше 45 лет, усы и бороду - молодежь до 34 лет.