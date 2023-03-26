Названа причина резкого роста продолжительности жизни в РФ

Рост продолжительности жизни в 2022 году обусловлен тем, что в России пандемия коронавируса постепенно пошла на убыль, рассказал в интервью News.ru демограф Александр Синельников.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ученый напомнил, что в 2019 году средняя продолжительность жизни достигала 73,34 лет. В 2020-21 годах показатель уменьшился на 3,5 года.

За эти годы, по словам Синельникова, скончалось много людей с хроническими заболеваниями, с ослабленным здоровьем. По его мнению, если бы не вирус, они прожили бы дольше.

В 2022 году масштабы пандемии значительно сократились, отметил эксперт, соответственно, уменьшилось и количество умерших. Кроме того, резюмировал аналитик, в составе населения осталось меньше людей, страдающих хроническими заболеваниями. Это также привело к снижению смертности.