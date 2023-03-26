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1 час назад

Мэр Оренбурга Салмин посетовал на не получавшее в морду поколение

Газета.Ruиещё 2

Мэр Оренбурга Сергей Салмин посетовал на то, что из-за социальных сетей в России выросло поколение не привыкшее отвечать за свои слова и не получавшее в морду. Как пишет Baza, он назвал авторов анонимных Telegram-каналов «придурками».

«Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно», — сказал мэр.

Он напомнил, что «когда нос на бок, кровь течет — это больно». Мэр отметил, что «за свои слова отвечать надо же».

Салмин сообщил, что ни один автор анонимных Telegram-каналов не предстал лично перед ним. По его словам, он может в таком случае отреагировать «как муж, как отец, как спортсмен».

Сергей Салмин с 1993 года работал тренером-преподавателем по самбо. В 2002 году начал заниматься бизнесом. В 2019-2020 годах был главой города Бузулука. В 2020 и 2021 годах возглавлял министерство физической культуры и спорта Оренбургской области. С 24 марта 2022 года стал главой города Оренбурга.

Общество,Видео,Сергей Салмин,
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