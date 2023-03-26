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55 минут назад

Россиян предупредили об активизации клещей

Мослента

Об активизации клещей предупредил россиян в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Россиян предупредили об активизации клещей
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«Клещи начинают появляться в апреле. И спустя три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита», — сказал эксперт.

Альтштейн уточнил, что наибольшему риску подвержены жители Сибири, Урала и Дальнего Востока. Но осторожными стоит быть и в европейской части страны. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, вирусолог рекомендовал вакцинироваться.

Ранее соведущий Малышевой назвал способы борьбы с сезонной аллергией.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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