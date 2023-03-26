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41 минуту назад

Путин назвал причину поездки в Мариуполь

Илья Родин

Глава России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия-1», что приехал в Мариуполь ознакомиться с ходом восстановительных работ в новых регионах. Об этом пишет ТАСС.

По оценке главы государства, настало время приехать в новые регионы и посмотреть, как идут работы по их восстановлению. Путин отметил, что намеревался также проанализировать, какие меры необходимо принять дополнительно, на что обратить особое внимание.

Данные, представленные на бумаге или в видеоматериалах, значительно отличаются от полученных при личном посещении населенных пунктов, заметил Путин.

Стали известны подробности визита Путина в Мариуполь

Президент уточнил, что побывал на различных строительных площадках, осмотрел филармонию, ознакомился, как идет капитальный ремонт университета, посетил ухоженные памятники героям Великой Отечественной войны.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что никто в регионах не ожидал приезда Путина в Мариуполь.

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