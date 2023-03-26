Путин назвал причину поездки в Мариуполь

Глава России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия-1», что приехал в Мариуполь ознакомиться с ходом восстановительных работ в новых регионах. Об этом пишет ТАСС.

По оценке главы государства, настало время приехать в новые регионы и посмотреть, как идут работы по их восстановлению. Путин отметил, что намеревался также проанализировать, какие меры необходимо принять дополнительно, на что обратить особое внимание.

Данные, представленные на бумаге или в видеоматериалах, значительно отличаются от полученных при личном посещении населенных пунктов, заметил Путин.

Президент уточнил, что побывал на различных строительных площадках, осмотрел филармонию, ознакомился, как идет капитальный ремонт университета, посетил ухоженные памятники героям Великой Отечественной войны.