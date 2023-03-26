В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать отдыхать в Африку

Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации страны Ник Мангвана заявил, что не стоит доверять негативным западным стереотипам.
«Они думают, что мы живём в джунглях, едим диких животных и спим на деревьях», — сказал он в интервью РИА Новости и подчеркнул, что это всё неправда.
Зимбабвийский чиновник отметил, что ситуация в плане туризма улучшится с запуском прямых рейсов между странами.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что россияне всё чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Африке.