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1 час назад

В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать отдыхать в Африку

Говорит Москваиещё 1

Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации страны Ник Мангвана заявил, что не стоит доверять негативным западным стереотипам.

В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать отдыхать в Африку
Фото:  DPA/ТАСС DPA/ТАСС

«Они думают, что мы живём в джунглях, едим диких животных и спим на деревьях», — сказал он в интервью РИА Новости и подчеркнул, что это всё неправда.

Зимбабвийский чиновник отметил, что ситуация в плане туризма улучшится с запуском прямых рейсов между странами.

Россиянам назвали стоимость недельного отдыха в Европе в 2023 году

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что россияне всё чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Африке.

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