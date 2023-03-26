В России значительно выросла продолжительность жизни

Росстат зафиксировал рост продолжительности жизни в России на 2,66 года. По данным ведомства, такое резкое увеличение показателей ранее не наблюдалось, пишет РБК.

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Отмечается, что на фоне пандемии в России наблюдался существенный спад продолжительности жизни. Так, в 2020 году показатель упал на 1,8 года, в 2021 - на 1,4 года.

В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м. Прирост стал максимальным с начала 1990-х годов, уточнили в ведомстве.

В Росстате пояснили, что рост показателей был зафиксирован в большинстве регионов. В частности, в Москве ожидаемая продолжительность выросла на 3,64 года (до 78,19 лет), в Татарстане на 3,65 года (до 74,93).