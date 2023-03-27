Срок гарантийного ремонта гаджетов увеличат в пять раз

Европейские чиновники предложили значительно увеличить сроки ремонта для потребительской электроники. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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С соответствующим предложением по гаджетам Еврокомиссия выступила в среду, 22 марта. Долгосрочные требования, обязывающие к ремонту производителей электроники, будут приняты, если законопроект одобрят Европейские парламент и совет. Согласно документу, срок гарантийного ремонта для продаваемой в Европе технике предложили увеличить в пять раз — с 2 до 10 лет.

По словам чиновников, сроки предоставления гарантийного ремонта будут определять в зависимости от типа товара. Так, продавцы смартфонов должно будут оказывать обслуживание в течение 5 лет после приобретения устройства, телевизоров — 7 лет, стиральных машин — 10 лет.

В Еврокомиссии заявили, что увеличение сроков гарантийного обслуживания избавит потребителей от дополнительных трат и снизит количество бытовых отходов. По оценкам специалистов, новый закон позволит сократить объемы отходов на 3 миллиона тонн за 15 лет. Потребители, в свою очередь, сэкономят порядка 15,6 миллиарда евро.