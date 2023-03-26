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42 минуты назад

Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение

Газета.Ru

Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

"Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине", - пишет Кожемяко.

Он добавил, что первый за три года с начала пандемии регулярный полет в Харбин из Владивостока даст возможность в полном объеме восстановить отношения с соседними китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян. Кожемяко добавил, что восстановление межрегионального сотрудничества полностью укладывается в приоритеты развития России, которые озвучил президент Владимир Путин на встрече с председателем Си Цзиньпином в Москве.

Ранее Минтранс России сообщил, что количество авиарейсов с Китаем в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.

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