Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
"Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине", - пишет Кожемяко.
Он добавил, что первый за три года с начала пандемии регулярный полет в Харбин из Владивостока даст возможность в полном объеме восстановить отношения с соседними китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян. Кожемяко добавил, что восстановление межрегионального сотрудничества полностью укладывается в приоритеты развития России, которые озвучил президент Владимир Путин на встрече с председателем Си Цзиньпином в Москве.
Ранее Минтранс России сообщил, что количество авиарейсов с Китаем в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.