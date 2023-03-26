Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение

Он добавил, что первый за три года с начала пандемии регулярный полет в Харбин из Владивостока даст возможность в полном объеме восстановить отношения с соседними китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян. Кожемяко добавил, что восстановление межрегионального сотрудничества полностью укладывается в приоритеты развития России, которые озвучил президент Владимир Путин на встрече с председателем Си Цзиньпином в Москве.