Пригожин назвал фейком аудиозапись с критикой властей

Иосиф Пригожин в социальной сети ВК назвал фейком аудиозапись разговора якобы с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым.
«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — заявил Пригожин на видео.
Таким образом он прокомментировал появившуюся в сети аудиозапись разговора с якобы Фархадом Ахмедовым, в которой продюсер и бизнесмен критически высказывались в отношении представителях власти России — что противоречит публичной позиции и Пригожина, и Ахмедова.
Пригожин также отметил, что для подобных фейков стало возможным использовать современные технологии в области нейросетей — они способны генерировать голос и интонации, схожие с оригиналом.