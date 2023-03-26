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28 минут назад

Иосиф Пригожин назвал фейком аудиозапись разговора с российским бизнесменом

Газета.Ru

Иосиф Пригожин в социальной сети ВК назвал фейком аудиозапись разговора якобы с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым.

Пригожин назвал фейком аудиозапись с критикой властей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — заявил Пригожин на видео.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в сети аудиозапись разговора с якобы Фархадом Ахмедовым, в которой продюсер и бизнесмен критически высказывались в отношении представителях власти России — что противоречит публичной позиции и Пригожина, и Ахмедова.

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Пригожин также отметил, что для подобных фейков стало возможным использовать современные технологии в области нейросетей — они способны генерировать голос и интонации, схожие с оригиналом.

Общество,Фархад Ахмедов,Иосиф Пригожин,Валерий Меладзе,
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