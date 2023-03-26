Пригожин назвал фейком аудиозапись с критикой властей

«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — заявил Пригожин на видео.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в сети аудиозапись разговора с якобы Фархадом Ахмедовым, в которой продюсер и бизнесмен критически высказывались в отношении представителях власти России — что противоречит публичной позиции и Пригожина, и Ахмедова.