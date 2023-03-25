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54 минуты назад

Стали известны подробности путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре

Илья Родин

Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло пролетели на аэростате над Норильском. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.

Стали известны подробности путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во время сеанса связи путешественники отправили с воздушного шара ФОСАГРО несколько фотографий.

Кроме того, они рассказали, что приняли решение продолжать полет. Таким образом, вторую ночь они также проведут в воздухе.

Уточняется, что тепловой аэростат начал пересекать плато Путорана с запада на восток.

Пользователи мессенджера активно поддерживают путешественников. Каждая публикация собирает большое количество положительных комментариев.

Конюхов показал кадры полета на самом большом в РФ воздушном шаре

Подписчики пишут, что болеют за Конюхова и Меняйло, возносят молитвы за благополучный исход их путешествия.

Ранее сообщалось, что Конюхов и Меняйло пролетели над территорией Ямало-Ненецкого автономного округа на высоте 5400 метров. Скорость полета составляла порядка 100 км в час.

В 14-00 мск они вошли в воздушное пространство Красноярского края. Пилоты направляли аэростат по маршруту Тухард - Дудинка - Норильск.

К Норильску путешественники подлетели в районе 16-13 мск. В общей сложности они преодолели 2 тыс. км пути. Часть полета прошла над Северным Ледовитым океаном.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Фосагро,
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