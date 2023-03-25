Стали известны подробности путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре

Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло пролетели на аэростате над Норильском. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что во время сеанса связи путешественники отправили с воздушного шара ФОСАГРО несколько фотографий.

Кроме того, они рассказали, что приняли решение продолжать полет. Таким образом, вторую ночь они также проведут в воздухе.

Уточняется, что тепловой аэростат начал пересекать плато Путорана с запада на восток.

Пользователи мессенджера активно поддерживают путешественников. Каждая публикация собирает большое количество положительных комментариев.

Подписчики пишут, что болеют за Конюхова и Меняйло, возносят молитвы за благополучный исход их путешествия.

Ранее сообщалось, что Конюхов и Меняйло пролетели над территорией Ямало-Ненецкого автономного округа на высоте 5400 метров. Скорость полета составляла порядка 100 км в час.

В 14-00 мск они вошли в воздушное пространство Красноярского края. Пилоты направляли аэростат по маршруту Тухард - Дудинка - Норильск.