Стали известны подробности путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре

Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло пролетели на аэростате над Норильском. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.
Отмечается, что во время сеанса связи путешественники отправили с воздушного шара ФОСАГРО несколько фотографий.
Кроме того, они рассказали, что приняли решение продолжать полет. Таким образом, вторую ночь они также проведут в воздухе.
Уточняется, что тепловой аэростат начал пересекать плато Путорана с запада на восток.
Пользователи мессенджера активно поддерживают путешественников. Каждая публикация собирает большое количество положительных комментариев.
Подписчики пишут, что болеют за Конюхова и Меняйло, возносят молитвы за благополучный исход их путешествия.
Ранее сообщалось, что Конюхов и Меняйло пролетели над территорией Ямало-Ненецкого автономного округа на высоте 5400 метров. Скорость полета составляла порядка 100 км в час.
В 14-00 мск они вошли в воздушное пространство Красноярского края. Пилоты направляли аэростат по маршруту Тухард - Дудинка - Норильск.
К Норильску путешественники подлетели в районе 16-13 мск. В общей сложности они преодолели 2 тыс. км пути. Часть полета прошла над Северным Ледовитым океаном.