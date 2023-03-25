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7 минут назад

Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев 1994 года по дальности полета воздушного шара

ТАССиещё 2

Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел свыше 2 368 км и таким образом побил установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полета. Об этом сообщается в субботу на сайте спутниковой навигации, который отслеживает полет.

Федор Конюхов побил мировой рекорд по дальности полета воздушного шара
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время изготовленный в России шар "Фосагро" летит со скоростью около 60 км в час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс. м.

Стали известны подробности путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре

В пятницу около 05:00 мск Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Фосагро,
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