Федор Конюхов побил мировой рекорд по дальности полета воздушного шара

Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел свыше 2 368 км и таким образом побил установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полета. Об этом сообщается в субботу на сайте спутниковой навигации, который отслеживает полет.

Фото: ТАСС ТАСС

В настоящее время изготовленный в России шар "Фосагро" летит со скоростью около 60 км в час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс. м.