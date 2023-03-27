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53 минуты назад

За сутки в России выявили 8 989 случаев COVID-19

Москва24иещё 6

За минувшие сутки в России зафиксировали 8 989 случаев заболевания коронавирусом, не смогли справиться с инфекцией 31 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в России выявили 8 989 случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

По данным организации, поправились от болезни 8 160 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 22 595 199 человек, скончались 397 109. Также штаб уточнил, что всего смогли побороть болезнь 21 946 453 человека. До этого на территории России подтвердили 10 940 новых случаев COVID-19, скончались 32 пациента.

Ранее говорилось, что первый пассажирский регулярный рейс с начала пандемии коронавируса 2020 года прибыл из Китая в аэропорт Владивостока. На борту самолета находились россияне, которые последний раз были в своей стране еще до начала пандемии. Всего этим рейсом летели 54 человека.

Кроме того, из аэропорта Владивостока вылетел рейс в Харбин. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края.

Общество,COVID-19,
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