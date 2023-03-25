Россияне в 2022 году не стали больше курить и употреблять алкоголь

Большинство россиян в течение 2022 года не изменили привычки и в целом не стали пить и курить ни больше, ни меньше, говорится в исследовании, подготовленном под руководством первого проректора НИУ ВШЭ Вадима Радаева (копия есть в распоряжении ТАСС).

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"Более половины россиян в течение 2022 года не изменили свои привычки в отношении курения и алкоголя", - сообщили эксперты.

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Как отмечается в исследовании, на момент опроса 37% россиян отметили, что курят. При этом доля курящих мужчин в два с половиной раза больше, чем женщин (54% против 22%). Доля курящих падает с возрастом: в возрасте 18-34 лет заявляют, что курят 44%, 35-44 лет - 42%, среди людей среднего возраста 45-64 лет - 37%, а наименьшая доля среди людей старше 65 лет - 23%. Более половины россиян (59%), которые курили сигареты, заявили, что в 2022 году их потребление сигарет не изменилось (курят по-прежнему); 17% стали курить больше; 17% - меньше; 7% отметили, что перестали курить совсем.

Чуть чаще сокращали потребление сигарет женщины - 20% заявили, что стали курить меньше, а 8% бросили курить вовсе.

В исследовании также сообщается о том, что две трети россиян (69%) на момент проведения опроса сказали, что хотя бы иногда употребляют алкоголь. Доля пьющих мужчин выше, чем доля пьющих женщин (75% против 64%).

При ответе на вопрос: "Изменилось ли ваше потребление алкоголя с начала 2022 года?", выяснилось, что у большинства употребляющих алкогольные напитки россиян (64%) в этом отношении ничего не изменилось. Минимальная доля респондентов (4%) заявила, что стали больше пить, четверть россиян (25%) - что меньше, а 6% опрошенных отказались от потребления алкоголя совсем. Чаще прекращали курение и потребление алкоголя женщины, пожилые люди и сельские жители. По данным исследования, курение и потребление алкоголя показали прямую зависимость от уровня доходов и психического здоровья. Те, у кого ухудшилось психологическое самочувствие и материальное положение с начала 2022 года, чаще увеличивали потребление табака и алкоголя.

Физическая активность

Что касается занятий физической культурой и спортом, то, по данным опроса, почти половина россиян (47%) отмечает, что они занимались ими в 2022 году так же, как и раньше. 19% стали больше уделять время спорту. 16% опрошенных отметили, что стали скорее меньше тратить время на спорт или перестали им заниматься совсем. И наконец 17% россиян не занимались спортом и до 2022 года. Таким образом, занятия спортом не сокращаются, но и серьезного оздоровления населения в этом отношении пока не наблюдается.

Чаще увеличивали занятия спортом молодые люди и более обеспеченные респонденты, а также жители мегаполисов по сравнению с жителями сел (32% против 17%). Ухудшение психологического самочувствия и материального положения людей сопряжено с распространением вредных привычек: россияне, у которых произошли такие ухудшения с начала 2022 года, чаще других увеличивали потребление алкоголя и сигарет, а также снижали свою физическую активность, добавили эксперты.

Информация об опросе

Опрос проводился исследовательской группой "Циркон" в октябре 2022 г. по заказу НИУ ВШЭ. Для анализа были отобраны 2 тыс. анкет. Данные собирались посредством очного формализованного интервью по месту жительства респондентов. Для достижения репрезентативности применялась многоступенчатая случайная маршрутная выборка.