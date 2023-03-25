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22 минуты назад

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина

Газета.Ruиещё 2

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что произведения писателя Бориса Акунина нужно перестать экранизировать, так как тот «проклинает страну и специальную военную операцию». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, существуют другие аналогичные произведения, которые можно экранизировать.

«Живешь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя», — заявил Медведев.

Ранее Борис Акунин заявил, что прокуратура выдвинула требование к театрам убрать его имя с афиш. Об этом он написал в социальной сети.

Писатель уточнил, что эту информацию ему передали в одном из театров.

Акунин уточнил, что не получает дохода с показа постановок по своим произведениям.

Он сообщил, что написал новый роман про Фандорина и Масу. Автор не поделился названием нового романа.

До этого на «Кинопоиске» состоялась премьера детективного сериала «Фандорин. Азазель».

Общество,Борис Акунин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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