В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
43 минуты назад

В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирает внезапно

ТАССиещё 4

Данные о том, что внезапной смертью умирают 81% российских мужчин, не верны. На внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирает внезапно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что 81% мужчин в России умирает внезапно, практически 75% умирают на работе. Кроме того, 52% мужчин в стране не доживают до 65 лет, отмечал он.

"Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%", - пояснили в министерстве.

На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения, из них лидирующая патология - хроническая ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания находятся на третьем месте, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, добавили в Минздраве.

"Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте. При этом более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Общество,Минздрав РФ,РАН,Росстат,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий