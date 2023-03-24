В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирает внезапно

Данные о том, что внезапной смертью умирают 81% российских мужчин, не верны. На внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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Ранее на форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что 81% мужчин в России умирает внезапно, практически 75% умирают на работе. Кроме того, 52% мужчин в стране не доживают до 65 лет, отмечал он.

"Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%", - пояснили в министерстве.

На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения, из них лидирующая патология - хроническая ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания находятся на третьем месте, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, добавили в Минздраве.