В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
34 минуты назад

Утвержден список профессий для альтернативной службы

News.ru

Минтруд России утвердил перечень профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы. В нем 149 позиций - 64 рабочих профессии и 85 должностей служащих.

Утвержден список профессий для альтернативной службы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, <...> перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, — говорится в сообщении.

По закону, любой военнообязанный может подать заявление о замене военной службы на гражданскую в случае, если пребывание в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к коренным малочисленным народам Севера. В военкомате необходимо написать заявление с обоснованием своих требований, после чего комиссия примет решение. Длится такая служба 21 месяц.

В ноябре 2022 года стало известно, что проходящих альтернативную службу могут направить работать в зону СВО на гражданские специальности в случае объявления мобилизации. Также к ней допускаются люди с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что перечень профессий для альтернативной службы необходимо скорректировать так, чтобы остались неприятные в общественном сознании и малооплачиваемые специальности.

Общество,Светлана Бессараб,Минтруд России,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий