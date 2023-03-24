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2 минуты назад

В СПЧ сообщили об улучшении состояния здоровья Николая Сванидзе

Газета.Ru

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что журналист Николай Сванидзе уже обходится без аппарата ИВЛ и идет на поправку.

В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Николая Сванидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Сванидзе уже начал разговаривать, хотя это дается ему с трудом. Она выразила надежду на скорое выздоровление телеведущего.

Также сообщалось, что журналиста доставили в Израиль, где он был госпитализирован и переведен для последующего лечения.

Про госпитализацию 67-летнего журналиста Сванидзе в одну из московских больниц с отеком легких стало известно 6 февраля. В Союзе журналистов Москвы уточняли, что правозащитник на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.

Ранее Сванидзе вывели из искусственной комы.

До этого журналист комментировал информацию о своем увольнении из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По его словам, речь не идет об увольнении, а о переходе на новую должность.

Общество,Ева Меркачева,Николай Сванидзе,Совет по правам человека,
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