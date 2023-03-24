В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Николая Сванидзе

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что журналист Николай Сванидзе уже обходится без аппарата ИВЛ и идет на поправку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, Сванидзе уже начал разговаривать, хотя это дается ему с трудом. Она выразила надежду на скорое выздоровление телеведущего.

Также сообщалось, что журналиста доставили в Израиль, где он был госпитализирован и переведен для последующего лечения.

Про госпитализацию 67-летнего журналиста Сванидзе в одну из московских больниц с отеком легких стало известно 6 февраля. В Союзе журналистов Москвы уточняли, что правозащитник на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.

Ранее Сванидзе вывели из искусственной комы.