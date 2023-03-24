В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков

В России планируют выпустить учебник о традиционных семейных ценностях для подростков. Об этом сообщает Минпросвещения Института изучения детства, семьи и воспитания.

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Отмечается, что пособие станет частью программы по семьеведению, разработанной для образовательных организаций. Оно будет состоять из печатной версии и видеоуроков. В институте подчеркнули, что учебник создан при участии детей и молодых взрослых. По задумке авторов, он должен ответить на вопросы, которые часто тревожат подростков, а также подготовить их к будущей семейной жизни, рождению и воспитанию детей.

В пресс-службе добавили, что задачей программы по семьеведению станет формирование опирающегося на семейные ценности сообщества, а также улучшение психоэмоционального состояния подростков и помощь в принятии себя.

Ранее президент России Владимир Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины. Подписанный главой государства документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, дополняя его абзацем о защите традиционных семейных ценностей.