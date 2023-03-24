В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
17 минут назад

В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков

Lenta.ruиещё 1

В России планируют выпустить учебник о традиционных семейных ценностях для подростков. Об этом сообщает Минпросвещения Института изучения детства, семьи и воспитания.

В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что пособие станет частью программы по семьеведению, разработанной для образовательных организаций. Оно будет состоять из печатной версии и видеоуроков. В институте подчеркнули, что учебник создан при участии детей и молодых взрослых. По задумке авторов, он должен ответить на вопросы, которые часто тревожат подростков, а также подготовить их к будущей семейной жизни, рождению и воспитанию детей.

В пресс-службе добавили, что задачей программы по семьеведению станет формирование опирающегося на семейные ценности сообщества, а также улучшение психоэмоционального состояния подростков и помощь в принятии себя.

Ранее президент России Владимир Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины. Подписанный главой государства документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, дополняя его абзацем о защите традиционных семейных ценностей.

Кроме того, 17 октября 2022 года омбудсмен Мария Львова-Белова предложила законодательно запретить распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности. По ее мнению, мера необходима наряду с запретом распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Общество,Владимир Путин,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий