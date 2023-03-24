В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
11 минут назад

Роспотребнадзор опроверг заражение сибирской язвой у двух пациентов в Подмосковье

Газета.Ru

Анализ крови не подтвердил сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РПН опроверг заражение сибирской язвой у двух пациентов в Подмосковье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Двое госпитализированных с подозрением на сибирскую язву прибыли в Московскую область из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая инфекции. Лабораторные исследования крови пациентов не подтвердили диагноз.

В Роспотребнадзоре сообщили, что угроза эпидемии сибирской язвы исключена: болезнь, как правило, не передается от человека к человеку.

15 марта 2023 года в Чувашии у двоих человек была диагностирована сибирская язва. Ситуация находится на контроле управлений Роспотребнадзора, специалисты продолжают противоэпидемическую работу.

Сибирскую язву вызывает бактерия Bacillus anthracis. В большинстве случаев у человека болезнь протекает в кожной форме, при которой смертность составляет 10—20 %. При легочной форме погибают около 45-90% заболевших. Источниками инфекции могут быть сельскохозяйственные животные или продукты животного происхождения. Кошки и собаки мало восприимчивы к бактерии.

Общество,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий