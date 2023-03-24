РПН опроверг заражение сибирской язвой у двух пациентов в Подмосковье

Анализ крови не подтвердил сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Двое госпитализированных с подозрением на сибирскую язву прибыли в Московскую область из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая инфекции. Лабораторные исследования крови пациентов не подтвердили диагноз.
В Роспотребнадзоре сообщили, что угроза эпидемии сибирской язвы исключена: болезнь, как правило, не передается от человека к человеку.
15 марта 2023 года в Чувашии у двоих человек была диагностирована сибирская язва. Ситуация находится на контроле управлений Роспотребнадзора, специалисты продолжают противоэпидемическую работу.
Сибирскую язву вызывает бактерия Bacillus anthracis. В большинстве случаев у человека болезнь протекает в кожной форме, при которой смертность составляет 10—20 %. При легочной форме погибают около 45-90% заболевших. Источниками инфекции могут быть сельскохозяйственные животные или продукты животного происхождения. Кошки и собаки мало восприимчивы к бактерии.