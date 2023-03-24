РПН опроверг заражение сибирской язвой у двух пациентов в Подмосковье

Анализ крови не подтвердил сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое госпитализированных с подозрением на сибирскую язву прибыли в Московскую область из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая инфекции. Лабораторные исследования крови пациентов не подтвердили диагноз.

В Роспотребнадзоре сообщили, что угроза эпидемии сибирской язвы исключена: болезнь, как правило, не передается от человека к человеку.

15 марта 2023 года в Чувашии у двоих человек была диагностирована сибирская язва. Ситуация находится на контроле управлений Роспотребнадзора, специалисты продолжают противоэпидемическую работу.