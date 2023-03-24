В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
10 минут назад

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

Lenta.ru

В трех московских аэропортах в пятницу, 24 марта, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в Домодедово задержаны вылеты 11 самолетов, два рейса отменено. Во Внуково перенесены три авиарейса, в Шереметьево — четыре.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в марте сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий летевший из Новосибирска во Владивосток самолет резко сменил курс и экстренно приземлился в другом российском городе, Хабаровске. Инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании S7 Airlines. Отмечалось, что из-за сильного тумана и плохой видимости авиагавань Владивостока не смогла принять еще пять рейсов.

Общество,АК S7,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий