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1 час назад

Михалков назвал «разочарованием» историю Смольянинова*

Мария Иванова

Режиссер Никита Михалков назвал «разочарованием на грани сумасшествия» историю актера Артура Смольянинова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает «СтарХит»

Михалков назвал «разочарованием» историю Смольянинова*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михалков напомнил, что Смольянинов* снимался у него в «Утомленных солнцем - 2» и «прекрасно работал».

«Вот для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым*. <…> Хороший артист, замечательный, веселый человек. <…> Что с ним произошло?» - сказал режиссер.

В то же время Михалков отметил, что за год не потерял почти никого из своих друзей и коллег.

«Все мои товарищи, те, с кем я работал и работаю, - мои единомышленники», - заключил он.

В начале января Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Также он сказал, что его не интересует, «что останется от России».

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Общество,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Никита Михалков,Следственный комитет,
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