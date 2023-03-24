Михалков назвал «разочарованием» историю Смольянинова*

Режиссер Никита Михалков назвал «разочарованием на грани сумасшествия» историю актера Артура Смольянинова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает «СтарХит»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Михалков напомнил, что Смольянинов* снимался у него в «Утомленных солнцем - 2» и «прекрасно работал».

«Вот для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым*. <…> Хороший артист, замечательный, веселый человек. <…> Что с ним произошло?» - сказал режиссер.

В то же время Михалков отметил, что за год не потерял почти никого из своих друзей и коллег.

«Все мои товарищи, те, с кем я работал и работаю, - мои единомышленники», - заключил он.

В начале января Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Также он сказал, что его не интересует, «что останется от России».

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».