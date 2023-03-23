Число разводов на Украине выросло в полтора раза с начала СВО

Число бракоразводных процессов на Украине с начала СВО выросло в полтора раза. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на юристов.

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При этом в издании отметили, что наблюдения адвокатов не совпадают с официальной статистикой, которая гласит, что в 2022 году развелись почти на 12 тысяч меньше семей, чем в 2021 году.

Такой разброс данных юристы объяснили «поломанной конструкцией разводов» в Украине из-за СВО.

Главной проблемой стал «разброс» супругов по разным частям самого государства и другим странам. Кроме того бракоразводный процесс может затягиваться, если необходимо провести раздел имущества, решить вопрос с опекой и алиментами.