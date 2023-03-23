Очаги сибирской язвы в России локализованы

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России были локализованы. Об этом сообщает LIFE.

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По его словам, очаги сибирской язвы были локализованы специалистами, а дальнейшее распространение инфекции исключено.

«Всё локализовано. (Распространения – ред.) не будет», – ответил Мурашко на вопрос журналиста.

Сибирская язва является особо опасной инфекцией, которая передаётся к человеку от сельскохозяйственных и диких животных всех видов. Течение болезни отличается скоростью и остротой, а также высокой летальностью – некоторые формы сибирской язвы приводят к смерти в 95% случаев даже при своевременном лечении.